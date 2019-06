Übernahme: Lego-Eigentümer kauft Legoland und Madame Tussauds

Kirkbi gehören bereits 29,6 Prozent an Merlin, nachdem die Familie des Gründer-Enkels Kirk Kristiansen die Freizeitparks 2005 an das Unternehmen verkauft hatte. Kristiansen gilt als drittreichster Däne. Künftig soll Kirkbi der Offerte zufolge 50 Prozent der Anteile halten, die übrigen 50 Prozent liegen bei Blackstone und dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB. Der US-Investor war schon zwischen 2005 und 2013 zusammen mit Kirkbi an Merlin beteiligt, dann brachten beide die Firma an die Börse.