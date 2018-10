Übernahme Morgan Stanley sichert sich die Mehrheit an VTG

Die Übernahme des französischen Waggonvermieters Nacco, die die Amerikaner ebenfalls zur Bedingung gemacht hatten, hat die VTG schon unter Dach und Fach gebracht. Sie kommt nun auf einen Bestand mehr als 90.000 Eisenbahn-Güterwagen, die sie etwa an die Chemie-, Mineralöl- oder Agrarindustrie vermietet. Morgan Stanley Infrastructure Partners verwaltet rund fünf Milliarden Dollar an Fondsvermögen, die unter anderem in Mobilfunknetzen und Gasleitungen stecken.