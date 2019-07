Übernahme Nordzucker steigt in die Produktion aus Zuckerrohr ein

31. Juli 2019 , aktualisiert 31. Juli 2019, 15:23 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Zuckerhersteller will in Zukunft verstärkt auf die Zuckerrohrproduktion setzen. Das Unternehmen steckt schon länger in der Krise.