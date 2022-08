Übernahme von iRobot Der Spion, der für Amazon putzen geht

Theoretisch könnte in Zukunft auch gleich noch ein Roomba-Gerät aktiviert werden, um die Scherben aufzukehren. Was Smart-Home-Fans begeistern dürfte, versetzt Kritiker in Wallung. Evan Greer von der Datenschutzorganisation Fight for The Future sagte dem Tech-Magazin „Wired“, Amazon ziele mit dem Deal darauf ab, seine Überwachungsreichweite zu erhöhen. Und der Forscher Ron Knox bezeichnete das Geschäft in einem Twitter-Thread als die wohl „gefährlichste und bedrohlichste Übernahme in der Amazon-Geschichte“. Die Weitergabe solcher Informationen an einen Onlinehändler sei aus Datenschutzsicht ein „Albtraum“.