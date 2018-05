Übernahmegerüchte: Kurssprung der Norwegian-Aktie – Konzernchef erwähnt Gespräche mit Ryanair

Norwegian-Air-Chef Björn Kjos hat die Übernahmespekulationen um den Billigflieger zusätzlich angefacht und dessen Aktienkurs am Donnerstag in die Höhe getrieben. Der irische Rivale Ryanair habe Interesse an Norwegian Air gezeigt und das Thema sei im Management besprochen worden, sagte Kjos am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.