Übernahmeinteresse: Amazon bei britischer Supermarkt-Kette Waitrose abgeblitzt

John-Lewis-Chairman Charlie Mayfield habe aber weiteren Sondierungen für einen Zusammenschluss eine Absage erteilt. Der Zeitung gegenüber bestritt Mayfield, das es eine Anfrage von Amazon gegeben habe. Amazon war im Sommer vorigen Jahres mit der Übernahme der US-Biokette Whole Foods Market für rund 13,7 Milliarden Dollar in den USA in großem Stil in den Handel mit frischen Lebensmitteln eingestiegen und hatte mit dem Zukauf weltweit die traditionellen Einzelhändler aufgeschreckt.