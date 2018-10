Übernahmeziel Buchhandelskette Barnes & Noble zieht Interessenten an

New YorkDie US-Buchhandelskette Barnes & Noble ist nach eigenen Angaben zu einem Übernahmeziel geworden. Das Unternehmen lote nun strategische Optionen aus, teilte Barnes & Noble am Mittwoch mit. Etliche Parteien einschließlich des Vorsitzenden Leonard Riggio hätten ihr Interesse bekundet. Vor einem Monat hatte der Investor Richard Schottenfeld bekanntgegeben, seinen Anteil an dem Buchhändler aufgestockt und mit dem Gründer ein Gespräch über einen Verkauf des Unternehmens geführt zu haben.