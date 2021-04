Übernahmeziele in Deutschland: US-Essenslieferdienst DoorDash streckt Fühler nach Europa aus

Der Europäische Markt für Essenslieferungen wird von der niederländischen Just Eat Takeaway.com dominiert, die in Deutschland mit der Marke Lieferando präsent ist. Ins hiesige Geschäft will auch der US-Mobilitätskonzern Uber einsteigen. In den USA kaufte Just Eat vergangenes Jahr für 7,3 Milliarden Dollar (6 Milliarden Euro) den Anbieter Grubhub Inc. Uber erwarb Postmates Inc. für 2,65 Milliarden Dollar.