Überraschender Abgang von Kasper Rorsted Was den Adidas-Chef zu Fall brachte

Denn am 22. August 2022 verschickte Adidas die überraschende Meldung: Kasper Rorsted wird Adidas im kommenden Jahr verlassen. Er werde so lange bleiben, bis ein Nachfolger gefunden und eingearbeitet sei. Die Begründung klingt ein wenig vage. Adidas-Aufsichtsratschef Thomas Rabe wird mit den Worten zitiert: „Nach drei herausfordernden Geschäftsjahren, die weltweit von den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie und geopolitischen Spannungen geprägt waren, ist nun der richtige Zeitpunkt, einen Wechsel auf der Position des Vorstandsvorsitzenden einzuleiten, um dem Unternehmen einen Neustart zu ermöglichen.“ Rorsted selbst erklärt, die vergangenen Jahre mit Geschäftsbeeinträchtigungen und „externen Herausforderungen“ hätten „viel Kraft gekostet“; deshalb sei „ein Neustart im kommenden Jahr für das Unternehmen und für mich persönlich richtig und wichtig“. Die Deutsche-Bank-Analysten Adam Cochrane und Matt Garland schreiben, Rorsteds Abgang spiegele wider, „wie schwer die Arbeit in den letzten Jahren für die leitenden Managementteams war, und ein neuer CEO könnte in der Lage sein, das Unternehmen besser zu revitalisieren“. Wäre der Dax die Fußballbundesliga, würde man das wohl so interpretieren: Der Adidas-Startrainer erreicht seine Spieler nicht mehr.