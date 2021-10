Uhren-Portal : Chronext bläst Börsengang in der Schweiz vorerst ab

Der Luxusuhren-Händler Chronext bläst den Sprung an die Schweizer Börse SIX vorerst ab. Gemeinsam mit den Eigentümern wurde beschlossen, den Börsengang aufgrund der derzeit ungünstigen Marktbedingungen für Wachstumsunternehmen zu verschieben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dennoch sei Chronext weiterhin entschlossen, an die Börse zu gehen, sollten sich die Marktbedingungen stabilisieren.