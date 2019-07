Uhrenhersteller: Unruhen in Hongkong belasten Gewinn von Swatch

ZürichDie politischen Unruhen in Hongkong haben den Schweizer Uhrenhersteller Swatch im ersten Halbjahr gebremst. Die Erlöse schrumpften in den ersten sechs Monaten um vier Prozent, während der Gewinn um gut elf Prozent auf 415 Millionen Franken nachgab, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Swatch stellt neben den bekannten Plastikuhren auch noble Zeitmesser der Marken Omega, Breguet oder Tissot her.