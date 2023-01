Ukraine-Krieg: Erfinderische Russen kontern Sanktionen mit eigenen Lieferketten

Die beiden Schwestern wollen die Neoprenwesten zunächst in Chargen von 100 Stück bestellen und an Wassersportparks in Moskau verkaufen, die mit der zunehmenden Beliebtheit des Wakeboardens in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind. „Wir glauben, dass es eine große Nachfrage geben wird, und im Moment gibt es keine Konkurrenz“, sagt Viktoria per Telefon aus Moskau.