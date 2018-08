Um teure Produkte zu verkaufen Insiderin erzählt: Wie Firmen Facebook missbrauchen

Doch genau das tun die jungen Verkäufer von Juice Plus, so erzählen es Richter und andere Betroffene, mit denen die WirtschaftsWoche im Zuge dieser Recherche sprechen konnten. Juice Plus will von systematischer Täuschung der Konsumenten nichts wissen. „Bei unseren Franchise-Partnern handelt es sich um selbstständige Vertriebspartner“, die sich an die „geltende Gesetzgebung“ sowie an „unsere Kommunikationsrichtlinien“ halten müssen, heißt es auf Anfrage. Facebook-Nutzer privat anzuschreiben, um Produkte zu verkaufen, verstoße „gegen beides“, so Juice Plus. „Werden wir auf Verstöße aufmerksam gemacht, leiten wir entsprechende Maßnahmen ein.“



Doch die Erfahrung von Richter sind andere. Einmal im Netz, werden Kunden später sogar als Mitarbeiter akquiriert. Nach einem halben Jahr fragte die Frau, die Julia Richter die erste Nachricht geschickt hatte, nach: „Willst du nicht mal hinter die Kulissen blicken und selbst mitgestalten?“ Sie sollte „Teil des Teams“ werden. Was klingt wie ein besonderer Zugang, hat möglicherweise Methode bei dem Unternehmen. So werden aus Kunden Verkäufer. Richter sagt heute: „Ich war völlig naiv.“