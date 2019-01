Umfassende Sanierung Bei Kaufhof fallen 2600 Vollzeitstellen weg

Dem Warenhauskonzern Kaufhof steht nach Umsatzrückgängen im wichtigen Weihnachtsgeschäft vor tiefen Einschnitte. Bei der kriselnden Kaufhauskette sollen im Zuge der Fusion mit dem Rivalen Karstadt rund 2600 Stellen abgebaut werden. Das kündigte Karstadt am Freitag in Essen an. Konzernchef Stephan Fanderl betonte, in seinem derzeitigen Zustand sei der Kaufhof „langfristig nicht überlebensfähig“.