Umfrage Beliebtheit vom stationären Einzelhandel steigt wieder

„Im europäischen Vergleich kaufen deutsche Konsumenten am häufigsten im stationären Handel ein“, heißt es in der Studie. Rund 59 Prozent der deutschen Verbraucher kaufen demnach mindestens einmal pro Woche im stationären Handel ein. Zum Vergleich: In Frankreich tun dies nur 45 Prozent der Befragten, in Großbritannien 41 Prozent und in Schweden lediglich 27 Prozent.