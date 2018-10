Umfrage Deutsche kaufen wieder gerne stationär

06. Oktober 2018

„Der stationäre Einzelhandel bleibt relevant und attraktiv. Er wird definitiv nicht verschwinden.“ Bild: REUTERS Bild:

Der stationäre Handel in Deutschland verspürt einen gewissen Aufwind. Einer aktuellen Umfrage zufolge kaufen wieder mehr deutsche Verbraucher in Geschäften als in den vergangenen Jahren.