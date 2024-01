Umgehungsgeschäfte Diese Grafiken zeigen, warum es russischen Konsumenten an wenig mangelt

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben YouTube-Filmer ein neues Format etabliert: die Supermarktreportage. Der Australier „Russell“ zum Beispiel führt in einem am Samstag veröffentlichten Video durch ein Lebensmittelgeschäft am Stadtrand von Moskau. Bislang 162.000 Zuschauer haben sich angesehen, was langweiliger kaum sein könnte: Regalmeter um Regalmeter voller Waren, wie sie auch in jedem hiesigen Supermarkt zu sehen sind.