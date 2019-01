Umkämpfter Buchmarkt Fusion von Thalia und Mayersche wird den Druck im Buchhandel weiter erhöhen

Denn mit dem Zusammenschluss dürfte der ohnehin bestehende Druck auf die verbliebenen eigentümergeführten unabhängigen Buchhandlungen hierzulande weiter steigen. Natürlich gibt es Fälle, in denen ein Besitzer keinen Nachfolger findet und Orte, die ohne Buchladen dastünden, wenn nicht eine der Buchketten auf den Plan treten und das Geschäft weiterführen würde. Diese Situationen gibt es. Doch auch die Zahl derjenigen Buchhändler, bei denen nun mehr oder minder freundliche Angebote oder Nachfragen einlaufen, ob man nicht einmal über eine gedeihliche Zusammenarbeit reden könne, wird steigen.



Denn klar ist, dass der Umsatz in den Buchhandlungen auch in Zukunft bestenfalls auf dem heutigen Niveau bleibt. Großes Wachstum ist nicht in Sicht, froh ist schon, wer schwarze Zahlen schreibt. Denn da geht es dem Buchhandel nicht anders als dem gesamten Einzelhandel: der Druck durch Amazon im Speziellen und den Onlinehandel insgesamt wird auch in Zukunft weiter steigen. Daran ändert auch der Zusammenschluss nichts, da mögen sich die Herren Busch und Falter noch so sehr auf die Brust trommeln.