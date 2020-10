Umsatz-Plus trotz Corona Decathlon sieht Platz für 140 Filialen

Trotz der Coronakrise und des wochenlangen Lockdowns im Frühjahr habe das Unternehmen in Deutschland seinen Umsatz steigern können, sagte Weinert: „Wir werden zwar nicht alle Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben, aber wir werden das Jahr mit einem Umsatzplus beenden. Das können in diesem herausfordernden Jahr nicht viele Einzelhandelsunternehmen in Deutschland sagen.“



Dazu beigetragen habe vor allem das Online-Geschäft, das aller Voraussicht nach in diesem Jahr bereits 30 Prozent zum Umsatz in Deutschland beisteuern werde. Im vergangenen Jahr hatte Decathlon in Deutschland rund 800 Millionen Euro Umsatz erzielt. Weltweit ist der Konzern mit Hauptsitz in Nordfrankreich Marktführer im Sporthandel mit einem Umsatz von zuletzt 12,4 Milliarden Euro.



