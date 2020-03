Umsatz steigt „Klar, es gibt auch in den Großmärkten ‚Hamsterkäufe‘“

Wie in Supermärkten und bei Discountern werden auch in den Metro-Großmärkten derzeit haltbare Lebensmittel in großen Mengen gekauft. „Pasta und Trockenprodukte, Fertiggerichte und Konserven werden in allen Ländern, in denen wir präsent sind, stärker nachgefragt“, so Koch. „Klar, gibt es auch in den Großmärkten vereinzelt ‚Hamsterkäufe‘“, sagte Koch dem Magazin. Bis dato sehe er aber keine Schwierigkeiten bei der Warenversorgung.