Umsatzsteigerung Warum bei Dr. Oetker die Welt so in Ordnung ist

Jedenfalls ist bei Oetker genug Geld in der Kasse für steigende Investitionen. Rund 900 Millionen Euro werden die Nahrungsmittelunternehmen des Konzerns in den nächsten vier Jahren ausgeben, sagt Christmann. Er will die Digitalisierung vorantreiben – denn: „Cash is King, aber Data is Queen.“ Oetker müsse noch mehr Daten sammeln und besser mit diesen umgehen, um etwa darauf vorbereitet zu sein, dass sich mit Quantencomputern bald viel bessere Simulationen erstellen ließen. „Die Märkte werden sich in den nächsten Jahren mehrfach häuten“, sagt Christmann. Das liege vor allem an technologischen Entwicklungen.