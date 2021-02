Umstrittene Corona-Hilfen „Der Staatskredit für Galeria Karstadt Kaufhof ist absolut richtig“

Welche sollen das sein?

Der wichtigste Faktor ist das Management. Das sieht man insbesondere an der Entwicklung Kaufhof. Solange die Warenhäuser zu Metro gehörten, lief es trotz des Onlinebooms ganz passabel bei dem Unternehmen. Die Krise begann erst als Metro Kaufhof verkaufte und ein US-amerikanisches Management ohne Deutschlandkenntnis das Ruder übernahm. Innerhalb weniger Jahre ging es abwärts. Eine ganz ähnliche Entwicklung hatte zuvor schon der Wettbewerber Karstadt durchgemacht, der vor mehr als zehn Jahren in den Strudel des größten Missmanagement-Skandals der deutschen Nachkriegsgeschichte geraten war. Das Ganze endete damals in der Pleite der Muttergesellschaft Arcandor. Karstadt konnte zwar stabilisiert werden, wurde dann aber an einen US-amerikanischen Investor verkauft und geriet erneut in die Nähe der Insolvenz. Schließlich übernahm der neue Eigentümer René Benko das Kommando und fusionierte Karstadt und Kaufhof.