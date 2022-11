Umstrittene Reise des Kanzlers: Keine Angst vor China

Das Who is Who der deutschen Dax-Elite begleitet Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Weg nach China. Die Mitreisenden im Kanzlerflieger repräsentieren mehr als 153 Milliarden Euro Umsatz, den ihre Unternehmen in China machen. Die Summe macht klar, um was es bei der Reise geht: gute Wirtschaftsbeziehungen.