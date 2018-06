Umweltschutz Australische Supermärkte wollen Plastik reduzieren

04. Juni 2018 , aktualisiert 04. Juni 2018, 15:12 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Was in der EU noch diskutiert wird, wird in Australien nun umgesetzt: Die Supermarktkette Woolworths verbannt Plastikstrohhalme.