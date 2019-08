Umweltschutz Grüne Schamesröte

Die Forderungen der Klimaaktivisten sind radikal – also darf auch die Idee aus Vancouver nicht so hasenfußartig daherkommen. Sie muss rücksichtslos weitergedacht werden. Wer also seinen Kaffee zum Mitnehmen kauft, wird sich zweimal überlegen, ihn in einem Plastikbecher umherzutragen, auf dem „Eigenurin“ steht. Wer einen Inlandsflug bucht, sollte in Zukunft nicht nur mit Geld dafür zahlen, sondern auch mit der Zwangsveröffentlichung all seiner missglückten Tinder-Anmachsprüche, inklusive der Absagen; wahlweise per Rundmail, Facebook, Twitter oder Hausanstrich.