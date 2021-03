Unfallflugzeuge: Erneuter Vorfall mit Boeing 737 Max - aber sichere Landung in Newark

American Airlines Co meldet am Freitag, eine seiner Boeing 737 MAX Flugzeuge sei nach einer Notfallmeldung wegen eines technischen Problems sicher auf dem Zielflughafen von Newark gelandet. Der Kapitän der Maschine schaltete ein Triebwerk wegen möglicher technischer Probleme ab. Alle 95 Passagiere und die Besatzung seien wohlauf. Das Unternehmen teilte mit, das mögliche technische Problem sei bei einem Öldruck- oder Lautstärkenanzeiger des Triebwerks aufgetreten. Es habe nichts mit dem MCAS-System zu tun, das mit zwei tödlichen 737 MAX-Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 in Zusammenhang gebracht wurde. Flugzeugbauer Boeing sagte dazu, das Unternehmen sei über den Vorfall informiert. Die Flugsicherheitsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) will den Fall untersuchen.