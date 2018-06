Doch als wäre all das nicht genug, macht seit vergangenem Herbst auch Europa Stress. Der 60-Jährige marschiert durch den Innenhof seines denkmalgeschützten Vierkanthofs Gut Betgenhausen und ärgert sich, dass Brüssel den Schutzwall schleifte, der seine Rübenfelder umgab: die EU-Zuckermarktordnung. Die garantierten Produktionsquoten und Rübenmindestpreise hatten wenig mit Markt zu tun, aber mit Ditges’ Grundlage für sein Überleben und die Zukunft seiner drei Kinder. Sohn Max studiert in Bonn Agrarwissenschaften und will die Familientradition fortführen – in fünfter Generation. „Wir hatten von der Quote nur Vorteile, wir waren verwöhnt“, sagt Ditges. Bei der Aussaat habe er schon gewusst, was er für die Ernte bekommt.