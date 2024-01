Urteil Gerichtsvollzieher soll Firmen von Lars Windhorst zwangsverkaufen

Doch Windhorst zahlte nicht. So steht es in dem neusten Urteil in diesem Fall, das im vergangenen November erging. McCourt soll sein Geld nun dadurch zurückbekommen, dass Anteile von Firmen verkauft werden, die Windhorsts Beteiligungsfirma Tennor hält. Das Urteil listet die Tennor-Firmen auf, um die es geht. So zum Beispiel die La Perla Fashion Investment B.V., mit der Tennor die Anteile an der italienischen Dessous-Firma La Perla hält. Oder die Tennor Maritime Holding B.V., alleinige Gesellschafterin der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. McCourt hat die Anteile beschlagnahmen lassen.