 US-Airline: Southwest Airlines sagt wegen Technik-Problemen Hunderte Flüge ab

Die Mechaniker-Gewerkschaft AMFA sei für ihre Arbeitsunterbrechungen bekannt. „Wir werden die derzeitige Unterbrechung untersuchen und alle möglichen Mittel prüfen“, hieß es in der Mitteilung. Das Unternehmen gehe bereits in zwei Gerichtsverfahren gegen die Gewerkschaft vor. Laut Southwest dauern die Gehaltsverhandlungen mit AMFA, die knapp 2400 Mitarbeiter vertritt, seit mehr als sechs Jahren an.