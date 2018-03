US-Baumarktkette : Home Depot profitiert vom Boom am Häusermarkt

AtlantaDie Baumarktkette Home Depot schlägt weiter Kapital aus dem Aufschwung am US-Häusermarkt. Im vierten Quartal stieg der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der Umsatz legte um 7,5 Prozent auf 23,9 Milliarden Dollar zu.