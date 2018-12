US-Einzelhandel Umsatz zieht im November leicht an

Die US-Einzelhändler haben ihre Umsätze zu Beginn des wichtigen Weihnachtsgeschäfts leicht gesteigert. Sie wuchsen im November um 0,2 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus in dieser Höhe erwartet, nachdem es im Oktober ein kräftiges Plus von 1,2 Prozent gegeben hatte. Die Verbraucher langten diesmal vor allem bei Möbeln und Elektronik zu.