US-Fluggesellschaft Spirit Airlines lehnt feindliche Übernahmeofferte von Jetblue ab

Die US-Fluggesellschaft Jetblue kommt auch mit ihrem feindlichen Übernahmeangebot für die Konkurrentin Spirit nicht weiter. Die Offerte sei nicht im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, teilte Spirit Airlines am Donnerstag in Miramar (US-Bundesstaat Florida) mit. Die Spirit-Führung bevorzugt weiter die bereits vereinbarte Übernahme durch die Jetblue-Rivalin Frontier Airlines und empfiehlt ihren Anteilseignern, ihre Aktien an Frontier zu verkaufen.