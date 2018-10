US-Fluggesellschaft Teures Kerosin halbiert Gewinn von American Airlines

Nachdem Konzernchef Doug Parker seine Gewinnprognose für 2018 bereits zweimal in diesem Jahr gekappt hatte, war die Entwicklung allerdings keine große Überraschung. Für das laufende Jahr peilt der Manager - Sondereffekte herausgerechnet - weiterhin einen Gewinn von 4,50 bis 5,00 Dollar je Aktie an. Dazu will er im vierten Quartal bei den Passagieren stärker an der Preisschraube drehen.