US-Fluggesellschaft: United Airlines macht Milliardenverlust im ersten Quartal

United teilte am Montag auch mit, es plane im Juli neue Strecken nach Griechenland, Kroatien und Island in den Flugplan aufzunehmen. Das Unternehmen setzt auf eine Lockerung der Reisebeschränkungen weltweit, so dass geimpfte Passagiere eine größere Auswahl an Reisezielen haben. Allerdings forderte das US-Außenministerium die Amerikaner am Montag auf, Auslandsreisen zu überdenken. Es werde rund 80 Prozent der Länder weltweit als Risikoländer einstufen.