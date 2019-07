US-Fluggesellschaft: United Airlines verdoppelt Gewinn trotz 737-Max-Ausfalls

Der Ausfall von Boeings nach zwei Flugzeugabstürzen mit insgesamt 346 Toten weltweit mit Startverboten belegten Krisenjets vom Typ 737 Max hinterließ keine größeren Schäden in der Bilanz. United hatte allerdings auch nur 14 Maschinen in der Flotte, als im März verfügt wurde, dass die Flugzeuge bis auf Weiteres am Boden bleiben müssen.