US-Internetriese: Amazon zieht sich mit seinem E-Book-Anbieter Kindle aus China zurück

Der US-Internetriese Amazon verabschiedet sich mit seinem E-Reader Kindle und dem dazugehörigen E-Book-Angebot aus China. Ab Ende Juni 2023 werde Amazon das Lesegerät nicht mehr an Händler liefern und auch keine Bücher mehr über den Kindle-Buchshop in der Volksrepublik verkaufen, teilte Amazon über WeChat am Donnerstag mit.