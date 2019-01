 US-Kaffeehauskette: Kundenanstieg beschert Starbucks steigende Zahlen

SeattleStarbucks hat zum Jahresende mit neuen Angeboten mehr Kunden in seine Cafés gelockt und deutlich mehr verkauft. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) legte der Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar (5,8 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte.