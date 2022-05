US-Kaffeehauskette: Starbucks zieht sich aus Russland zurück

Nach McDonald's hat auch die US-Kaffeehauskette Starbucks ihren Rückzug vom russischen Markt bekannt gegeben. Die 130 Geschäfte in Russland würden geschlossen, teilte das in Seattle beheimatete Unternehmen am Montag mit. Seine knapp 2000 Angestellten in Russland würden ein halbes Jahr weiter bezahlt. Starbucks werde ihnen bei der Suche nach einer neuen Arbeit helfen, aber künftig als Marke nicht mehr in Russland vertreten sein.