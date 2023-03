US-Krebsspezialist Pfizer schluckt Seagen für 43 Milliarden Dollar

Pfizer nutzt seine Milliardeneinnahmen aus der Corona-Pandemie und plant eine der größten Übernahmen in der Pharmabranche seit Jahren. Für rund 43 Milliarden Dollar will Pfizer das Biotechunternehmen Seagen kaufen, wie der US-Arzneimittelhersteller am Montag mitteilte. Pfizer könnte damit sein Angebot an Krebsmedikamenten deutlich verstärken. „Die Onkologie ist nach wie vor der größte Wachstumstreiber in der globalen Medizin, und diese Akquisition wird die Position von Pfizer in diesem wichtigen Bereich stärken“, sagte Vorstandschef Albert Bourla. Die Aktionäre von Seagen sollen 229 Dollar je Aktie erhalten – ein Aufschlag von fast einem Drittel zum Schlusskurs am Freitag.