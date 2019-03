US-Modekonzern: Abercrombie & Fitch macht Anlegern Hoffnung

New AlbanyDer angeschlagene US-Modekonzern Abercrombie & Fitch schöpft wieder Zuversicht. Das Unternehmen erfreute Anleger am Mittwoch mit einem überraschend optimistischen Geschäftsausblick, die Aktie legte im US-Handel um mehr als 20 Prozent zu. Der Konzernwandel trage langsam Früchte, sagte Vorstandschefin Fran Horowitz. 2019 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus zwischen zwei und vier Prozent – deutlich mehr als an der Wall Street erwartet worden war.