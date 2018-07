US-Präsidententochter: Ivanka Trump gibt ihre Modemarke auf

New YorkDonald Trumps Tochter Ivanka gibt US-Medien zufolge ihre im Zuge der umstrittenen Präsidentschaft ihres Vaters zwischen die Fronten geratene Modemarke auf. Die 18 Angestellten der Firma seien bereits informiert worden, dass das Geschäft eingestellt werde, schrieb das „Wall Street Journal“ am Dienstag. Auch die „Washington Post“ und andere US-Medien zitierten aus einem Statement von Ivanka Trump, in dem es hieß, die Schließung sei „der einzig faire Ausgang für mein Team und meine Partner“.