 US-Regierungsstillstand: Der „Shutdown“ lähmt auch Fluggesellschaft Delta

ChicagoDer Regierungsstillstand in den USA bringt die Fluggesellschaft Delta Air Lines ins Trudeln. Die Nummer zwei in den USA sagte am Dienstag ein geringeres Umsatzwachstum im ersten Quartal voraus. Delta-Chef Ed Bastian sagte, allein gestrichene Reisen von Regierungsbeschäftigten kosteten das Unternehmen 25 Millionen Dollar pro Monat.