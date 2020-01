US-Spielzeughersteller Mattel will bis 2030 nachhaltig sein

Der US-Spielzeugriese Mattel will bis 2030 auf nachhaltige Materialien umstellen. Dann sollen die Spielzeuge und Verpackungen nur noch aus recycelten, wiederverwertbaren oder biobasierten Kunststoffen bestehen. „Nachhaltigkeit ist definitiv ein wichtiger Trend“, sagte Mattel-Präsident Richard Dickson am Dienstag kurz vor der Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg. Das könne kein Unternehmen mehr ignorieren.