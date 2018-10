US-Spielzeugkette Toys'R'Us-Gläubiger wollen Marke wiederbeleben

Die Kette hatte im September in den USA Gläubigerschutz beantragt. Die Konkurrenz von Amazon hatte der Spielzeugkette zugesetzt. Im März kündigte das Unternehmen dann jedoch an, sieben Jahrzehnte nach seiner Gründung sämtliche Filialen in den USA zu schließen sowie die Geschäfte in Kanada, Asien und Europa zu verkaufen.