US-Sportartikelfirma Under Armour holt Marriott-Chefin Linnartz

„Under Armour hat jemanden von außerhalb der Branche ausgewählt, was etwas ungewöhnlich ist“, kommentierte David Swartz, Analyst bei Morningstar. Es sei offensichtlich, dass der Sportmodehersteller an der Entwicklung digitaler Strategien und Mitgliedschaftsprogramme wie sie Marriott hat interessiert ist. In den Bereichen hinke Under Armour den Wettbewerbern Nike und Adidas hinterher.