US-Sportuhrenspezialist Garmin setzt beim Support auf „echte Menschen“

Garmin beschäftigt vor allem dafür im deutschsprachigen Raum 300 Mitarbeiter, die überwiegend in einem Büro im Münchner Norden sitzen. „Und wir stellen weiter ein“, so Tutschke. Seit 2017 habe man die Belegschaft im deutschsprachigen Raum um 65 Prozent vergrößert. Wer bei Garmin anruft oder chattet, treffe nicht auf Bots, sondern „echte Menschen. Nur so können wir die Kundenanfragen befriedigend beantworten – und lernen dabei noch etwas über unsere Produkte.“ Die Support-Mitarbeiter seien in der Regel Garmin-Fans.