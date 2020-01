US-Tabakriese Altria E-Zigarettenfirma Juul wird für Marlboro-Konzern zum Milliardengrab

Der Marlboro-Hersteller war im Dezember 2018 für 12,8 Milliarden Dollar mit 35 Prozent bei Juul eingestiegen, der finanzielle Kraftakt war die größte Investition in der Geschichte des Konzerns. Juul steht wegen einer E-Zigaretten-Epidemie unter Jugendlichen in den USA und Todesfällen in Verbindung mit den Produkten schon länger heftig in der Kritik und ist mittlerweile mit vielen Klagen konfrontiert.