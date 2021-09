USA: Lufthansa erwartet Lockerung bei USA-Reisen erst Ende des Jahres

Die lang erhoffte Lockerung der strikten Corona-Reiseregeln für Reisende in die USA lässt weiter auf sich warten. Die Lufthansa geht nach Worten von Airline-Manager Harry Hohmeister jetzt von einer Öffnung erst Ende des Jahres aus. „Realistischerweise werden wir das erst im späten vierten Quartal erwarten können“, sagte er beim Kongress des Tourismus-Fachblatts fvw am Donnerstag. Allerdings sei er in der Vergangenheit zu optimistisch gewesen mit der Erwartung, dies werde schon im Juli geschehen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte dann auf September gesetzt. Aber auch daraus wird nichts, zumal die Europäische Union zuletzt wegen der Infektionslage die USA als Risikogebiet einstufte und damit die Auflagen für Einreisende von dort verschärfte.