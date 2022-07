Valora: Mexikanische Femsa will Besitzer von Ditsch und Backwerk übernehmen

Femsa ist mit einem Umsatz von 23 Milliarden Dollar zehn Mal größer. Der Konzern aus Monterrey betreibe die größte Convenience-Shop-Kette in Mexiko und Lateinamerika sowie über 3600 Apotheken in vier lateinamerikanischen Ländern. Femsa sei zudem gemessen am Umsatz der weltweit größte Franchise-Abfüller für Coca-Cola-Produkte und der zweitgrößte Aktionär der niederländischen Brauerei Heineken.