VanMoof kehrt zurück Wiedergeburt einer Kultmarke – in Etappen

Damit könnten Fans und Besitzer der ebenso angesagten wie teuren Räder am Ende noch glimpflich davonkommen. Doch der Fall VanMoof macht auch überdeutlich, welches gern verdrängte Risiko in modernen, vernetzten Produkten schlummert: Was Fans vernetzter Gadgets als Kauf einer Ware verstehen, ist in Wirklichkeit nicht mehr als die teure Leihe cooler Funktionen.